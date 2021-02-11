الأعداد السابقة للصحيفة

حرس الحدود يعلن نتائج القبول النهائي العسكرية لرتبة جندي رجال

Time منذ ساعة
Views 1472
حرس الحدود يعلن نتائج القبول النهائي العسكرية لرتبة جندي رجال

عادل الحربي (صدى):
أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية على رتبة (جندي) رجال.

وشددت المديرية على جميع المقبولين نهائي الإلتزام والتقيد بالإجراءات الإحترازية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة والاطلاع على الدليل التوعوي، والتحضير بالزي الرياضي فنيلة كم طويل لون أبيض سادة وبنطلون رياضي طويل لون أزرق سادة، وحلاقة الرأس على رقم (1)، ويمنع دخول أدوية طبية الى مركز التدريب وفي حال الضرورة يجب الإفصاح عنها بالتفصيل عند التحضير، وإحضار (ايبان) لحساب بنكي مصدق مفعّل وحديث بالإضافة الى تصوير عدد (2) نسخة من النموذج الحساب، ويمنع إحضار الملابس المدنية ( الثوب , الشماغ , وغيرها... ) .

كما منعت إحضار الأجهزة الإلكترونية والجوال والدخان وما شابهه والخواتم والأدوات الحاده والنظارات الشمسية، وإحضار بطاقة الهوية الوطنية الأصل + هوية الأم + أصل المؤهلات العلمية عدد (3) نسخة منها، ويمنع على الطالب حضوره لمركز التدريب بسيارته الخاصة , ولن يسمح بدخول السيارات الى المركز أو الوقوف بجانب أسوار مركز التدريب ويتحمل الطالب كامل المسؤولية عند مخالفة ذلك، وإحضار عدد (10) صور شمسية باللباس الرياضي مقاس 4*6 خلفية أبيض، ونظراً للوضع الراهن وتطبيق الإجراءات الاحترازية للدورات التدريبية سوف تكون الدورة لمدة 3 أشهر داخلية (بدون خروج).

Time واتساب
حرس الحدود
نتائج
رتبة جندي رجال

أحدث التعليقات

Moos701
رحمة الله عليهم جميعا الي واضح من الحادث انه سرعة عاليه جدا والدليل خروج المكينه والقير وانعدام الوجه بالكامل وثانيا والاخطر شكل الحادث وجها لوجه ومااعلم عن ربط الزام حيث ان كثير من الناس لايلتزمون الله يهدي الجميع انا كل مااسوق اتشهد وخصوصا طريق الدمام راس تنوره الصبح
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض

أخر الأخبار

بالفيديو.. التجارة تحذر المخالفين:" لا تهاون "
بالفيديو.. التجارة تحذر المخالفين:" لا تهاون "
Time منذ 5 دقائق Views 1189
خالد النمر: ارتفاع الكولسترول الضار يتسبب بجلطة القلب الحادة
خالد النمر: ارتفاع الكولسترول الضار يتسبب بجلطة القلب الحادة
Time منذ 10 دقائق Views 1227
شاهد.. القبض على (6) أشخاص ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة
شاهد.. القبض على (6) أشخاص ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة
Time منذ 22 دقيقة Views 1365
شاهد.. رسالة من متحدث الصحة للمخالطين 
شاهد.. رسالة من متحدث الصحة للمخالطين 
Time منذ 30 دقيقة Views 1592
رؤى الصبان في كشتة برية
رؤى الصبان في كشتة برية
Time منذ 31 دقيقة Views 399
دمها خفيف
دمها خفيف
Time منذ 31 دقيقة Views 317
الأسد ماينلعب معاه حتى وهو في الاسر
الأسد ماينلعب معاه حتى وهو في الاسر
Time منذ 32 دقيقة Views 308
بالصور.. إطلالة جريئة وصادمة للفنانة وعد أثناء جلسة تصوير 
بالصور.. إطلالة جريئة وصادمة للفنانة وعد أثناء جلسة تصوير 
Time منذ 36 دقيقة Views 570
حساب المواطن يوضح طريقة الإفصاح عن مكافأة المؤذن
حساب المواطن يوضح طريقة الإفصاح عن مكافأة المؤذن
Time منذ 46 دقيقة Views 1633
بالصور.. مواصفات خيالية لسيارة Hyundai TIGER ذاتية القيادة
بالصور.. مواصفات خيالية لسيارة Hyundai TIGER ذاتية القيادة
Time منذ 52 دقيقة Views 1236