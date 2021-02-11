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" معادن " تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة في الرياض والجلاميد

Time منذ 32 دقيقة
Views 1386
" معادن " تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة في الرياض والجلاميد

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التعدين العربية السعودية " معادن "، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للمواطنين والمقيمين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الرياض، ومصنع الجلاميد.

وأشارت شركة معادن، إلى الوظائف المتاحة وفق المسميات التاليةمساعد إداري يشترط حصوله على شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ومشرف ورش العمل والخدمات بشرط حصوله على شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، فني رئيسي/ الأجهزة بشرط حصوله على شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 فبراير 2021م.

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وظائف
الرياض
معادن
الجلاميد

أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
علي عسيري
مبروك للوحده لاعب له ثقله ومكسب وسيفيد في قادم الأيام
راي
تصحيح.الروقي ,,,,,,,,,,,,
راي
انت يا ماجد محمد المصادر حقك من وين الرقي والا الذايدي والا الجماز واضنك احدهم باسم مستعارلانكل كتاباتك ضد النصرواغلبها غير صحيحه الله يعينك على حملك,,
رااايق
هذا اللي نشوفه كل يوم ***!!!!!

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