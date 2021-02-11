" معادن " تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة في الرياض والجلاميد

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التعدين العربية السعودية " معادن "، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للمواطنين والمقيمين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الرياض، ومصنع الجلاميد.
وأشارت شركة معادن، إلى الوظائف المتاحة وفق المسميات التاليةمساعد إداري يشترط حصوله على شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ومشرف ورش العمل والخدمات بشرط حصوله على شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، فني رئيسي/ الأجهزة بشرط حصوله على شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها
وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 فبراير 2021م.