شاهد.. التجارة تحسم موقفها من استمرار فتح الأسواق والمحال التجارية

الرياض (صدى):
أشار عبد الرحمن بن محمد الحسين، متحدث وزارة التجارة، إلى أكثر المدن التي ضبطت فيها المخالفات للتدابير الوقائية وتشمل الرياض وجدة.
وأضاف متحدث التجارة خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:"معاقبة أكثر من 17 معلنا على منصات السناب شات وتويتر و"الانستجرام بغرامات بلغت 740 ألف ريال ".
وأوضح:" استمرار فتح الأسواق والمحال التجارية مرهون بالتزامنا جميعا "، لافتا:" عام 2020 بلغ نمو المتاجر الإلكترونية 190% عن عام 2019 ".
وتابع:" ضبط 10 مخالفات تجارية كل ساعة "، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع منحنى الإصابات الحرجة.
https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1359854699877400578?s=21
https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1359852980372185088?s=21