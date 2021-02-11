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شاهد.. التجارة تحسم موقفها من استمرار فتح الأسواق والمحال التجارية

Time منذ 46 دقيقة
Views 1830
شاهد.. التجارة تحسم موقفها من استمرار فتح الأسواق والمحال التجارية

الرياض (صدى):
أشار ‏‏عبد الرحمن بن محمد الحسين، متحدث وزارة التجارة، إلى أكثر المدن التي ضبطت فيها المخالفات للتدابير الوقائية ‎وتشمل الرياض وجدة.

وأضاف متحدث التجارة خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:"معاقبة أكثر من 17 معلنا على منصات السناب شات وتويتر و"الانستجرام بغرامات بلغت 740 ألف ريال ".

وأوضح:" استمرار فتح الأسواق والمحال التجارية مرهون بالتزامنا جميعا "، لافتا:" عام 2020 بلغ نمو المتاجر الإلكترونية  190% عن عام 2019 ".

‏وتابع:" ضبط 10 مخالفات تجارية كل ساعة "، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع منحنى الإصابات الحرجة.

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1359854699877400578?s=21

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1359852980372185088?s=21

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وزارة الصحة
وزارة التجارة
الأسواق
المحال التجارية

أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
علي عسيري
مبروك للوحده لاعب له ثقله ومكسب وسيفيد في قادم الأيام
راي
تصحيح.الروقي ,,,,,,,,,,,,
راي
انت يا ماجد محمد المصادر حقك من وين الرقي والا الذايدي والا الجماز واضنك احدهم باسم مستعارلانكل كتاباتك ضد النصرواغلبها غير صحيحه الله يعينك على حملك,,
رااايق
هذا اللي نشوفه كل يوم ***!!!!!

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