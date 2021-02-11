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بيان عاجل من " الشؤون الإسلامية " يتعلق بإغلاق المساجد 

Time منذ ساعة
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بيان عاجل من " الشؤون الإسلامية " يتعلق بإغلاق المساجد 

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم 12 مسجداً مؤقتاً بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت 12 حالة ‎كورونا بين صفوف المصلين.

وأضافت وزارة الشؤون الإسلامية في بيان لها:" وصل مجموع ماتم إغلاقه خلال أربعة أيام 44 مسجداً تم فتح 28 منها بعد الانتهاء من التعقيم، في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم "

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أعلنت مبنى إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدلم بعد إصابة مدير الإدارة وستة من الموظفين بفايروس كورونا المستجد، كما أغلقت 10 مساجد بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت حالات كورونا بين صفوف المصلين ومنسوبي المساجد، في إطار الحرص على سلامة وصحة الموظفين والمصلين.

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر أنها باشرت خلال يومين إغلاق خمسة مساجد بمنطقة الرياض، ثلاثة منها بمحافظة حريملاء وواحد في كل من الأفلاج والدلم، كما أغلقت مسجدا بمحافظة المندق بالباحة، ومسجدا بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، وثلاثة مساجد بالحدود الشمالية، بعد ثبوت إصابات كورونا بين صفوف المصلين ومنسوبي المساجد.

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الشؤون الإسلامية
كورونا
المساجد

أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
علي عسيري
مبروك للوحده لاعب له ثقله ومكسب وسيفيد في قادم الأيام
راي
تصحيح.الروقي ,,,,,,,,,,,,
راي
انت يا ماجد محمد المصادر حقك من وين الرقي والا الذايدي والا الجماز واضنك احدهم باسم مستعارلانكل كتاباتك ضد النصرواغلبها غير صحيحه الله يعينك على حملك,,
رااايق
هذا اللي نشوفه كل يوم ***!!!!!

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