الأعداد السابقة للصحيفة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

Time منذ ساعتين
Views 1956
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 42.22 نقطة ليقفل عند مستوى 8934.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 290 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 440 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 103 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات التأمين العربية، والمصافي، وجبسكو، والخليج للتدريب، وأنابيب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأصيل، والباحة، وأسواق المزرعة، وجازادكو، وكيمانول فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 5.48%.

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، وأنابيب، والمصافي، وزجاج، وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وأنعام القابضة، والراجحي، وبحر العرب، والباحة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 320.45 نقطة ليقفل عند مستوى 25346.70 نقطة، وبتداولات بلغت 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 155 ألف سهم تقاسمتها 696 صفقة.

Time واتساب
المملكة
سوق الأسهم

أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
علي عسيري
مبروك للوحده لاعب له ثقله ومكسب وسيفيد في قادم الأيام
راي
تصحيح.الروقي ,,,,,,,,,,,,
راي
انت يا ماجد محمد المصادر حقك من وين الرقي والا الذايدي والا الجماز واضنك احدهم باسم مستعارلانكل كتاباتك ضد النصرواغلبها غير صحيحه الله يعينك على حملك,,
رااايق
هذا اللي نشوفه كل يوم ***!!!!!

أخر الأخبار

العثور على مفقود جدة بعد اختفائه في ظروف غامضة
العثور على مفقود جدة بعد اختفائه في ظروف غامضة
Time منذ 5 دقائق Views 1181
انتحار نجمة تيك توك شهيرة عن عمر 18 عام
انتحار نجمة تيك توك شهيرة عن عمر 18 عام
Time منذ 11 دقيقة Views 233
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس جمهورية مصر العربية
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس جمهورية مصر العربية
Time منذ 19 دقيقة Views 1398
" معادن " تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة في الرياض والجلاميد
" معادن " تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة في الرياض والجلاميد
Time منذ 31 دقيقة Views 1382
"البيئة" تدعو 30 متقدمًا ومتقدمة لإجراء الاختبارات اللازمة
"البيئة" تدعو 30 متقدمًا ومتقدمة لإجراء الاختبارات اللازمة
Time منذ 34 دقيقة Views 1319
تصرف مفاجئ من مايكون تجاه النصر قبل العودة للتدريبات
تصرف مفاجئ من مايكون تجاه النصر قبل العودة للتدريبات
Time منذ 40 دقيقة Views 2142
ما ينخاف عليها
ما ينخاف عليها
Time منذ 42 دقيقة Views 432
انكتب له عمر جديد
انكتب له عمر جديد
Time منذ 42 دقيقة Views 355
لقطات مرعبة من هبوط طائرة
لقطات مرعبة من هبوط طائرة
Time منذ 43 دقيقة Views 381
شاهد.. التجارة تحسم موقفها من استمرار فتح الأسواق والمحال التجارية
شاهد.. التجارة تحسم موقفها من استمرار فتح الأسواق والمحال التجارية
Time منذ 45 دقيقة Views 1825