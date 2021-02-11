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وزير الخارجية: نطالب باحترام حرية الملاحة في الممرات الدولية

Time منذ 26 دقيقة
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وزير الخارجية: نطالب باحترام حرية الملاحة في الممرات الدولية

الرياض (صدى):
أكد وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس على رفض التدخل في شؤون الدول الأخرى والإعتداء على حرية الملاحة في الممرات الدولية أو سيادة الدول .

وقال وزير خارجية خلال المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية المملكة واليونان وقبرص ومصر والإمارات والبحرين ، والذي انعقد اليوم : نطالب باحترام حرية الملاحة في الممرات الدولية ومبادئ السيادة

كما صرح الأمير فيصل بن فرحان قائلاً أن المملكة تنظر للعالم من زاوية السلام والازدهار ، وتدين كل التدخلات في شؤون الدول الأخرى ، كما تؤكد على أهمية سيادة الدول ووحدة أراضيها وفقا للقانون

وأكد وزير الخارجية على دعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة جائحة كورونا، وفقاً للعربية .

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال المؤتمر على "رفض المعايير المزدوجة للبعض من أجل توظيفها لمصالح ضيقة ، وضرورة حل المشاكل سياسيا والابتعاد عن التهديد بالقوة والتدخلات العسكرية .

 

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سامح شكري
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الأمير فيصل بن فرحان

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