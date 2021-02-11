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بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح الطريقة الجائزة لتملك البضاعة التي تورق

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح الطريقة الجائزة لتملك البضاعة التي تورق

الرياض (صدى):
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان طريقة تملك البضاعة التي تورق ..

وأكد الشيخ سعد الخثلان في لقاء ببرنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة الفضائية أن هناك فرق بين التملك والقبض، فالتملك يحدث بمجرد الإيجاب اوالقبول بين البائع والمشتري .

وأضاف الشيخ سعد الخثلان أن القبض يحدث على حسب السلعة والصنف وهو واجب في الطعام بالإجماع ، والراجح أن يُعمم في كل سلعة لكن بحسبها والمرجح في تحديده هو العرف .

وضرب الخثلان مثالاً على ذلك بحيازة البطاقة الجمركية الأصلية حتى وإن لم ينقلها بإسمه ، فكل سلعة تختلف عن الأخرى .

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الشيخ سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
بيع التورق

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