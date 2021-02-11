كلية الملك فهد الأمنية تعلن عن وظائف عسكرية للنساء

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت كلية الملك فهد الأمنية باب التقديم على وظائف عسكرية شاغرة للنساء لعام 1442 هـ ، وذلك برتبة " جندي أول " .
وأكدت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أنه سيتم استقبال طلبات التقديم من يوم السبت 1 / 7 / 1442 هـ حتى يوم الخميس 6 / 7 / 1442 هـ .
التخصصات المطلوبة : لغة انجليزية ، صيدلة ، تمريض ، دبلوم سنة فأعلى ، مساعد طبيب أسنان .
كما أكدت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أن الوظائف للسعويات الأصل والمنشأ ويستثني من ذلك من نشأت مع والدها في الخارج أثناء خدمة الدولة ، كما يشترط حسن السير والسلوك وألا تكون متزوجة من غير سعودي ، أو سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة للنظام العسكري أو أنهيت خدمتها من المراكز أو المعاهد العسكرية أو جهة حكومية لأي سبب .
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا