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أجمل الصور لثلاثة من كبار السن في طلعة برية يقرأون القرآن

Time منذ ساعة
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أجمل الصور لثلاثة من كبار السن في طلعة برية يقرأون القرآن

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الله يرحمنا برحمته

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