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أجمل الصور لثلاثة من كبار السن في طلعة برية يقرأون القرآن
منذ ساعة
1048
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لماذا تتجاهل ارامكو الامر الصادر لها بأنشاء مصفاة لمشتقات البترول بحائل ولماذا لاتتحمل الشركه فارق السعر بين سعر مشتقات البترول بحائل وباقي مناطق المملكه هل اهل حائل اقل شأن
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الله يرحمنا برحمته
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