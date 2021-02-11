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إيقاف 48 موظف بينهم موظفين بجهة سيادية بتهمة الرشوة والتزوير

Time منذ 46 دقيقة
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إيقاف 48 موظف بينهم موظفين بجهة سيادية بتهمة الرشوة والتزوير

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق مع 411 متهم في قضايا جنائية وإدارية خلال شهر جمادي الآخر 1442 هـ .

وأكدت هيئة الرقابة والفساد أنه تم إيقاف 65 مواطن ومقيم منهم 48 موظف من وزارات " الدفاع ، الداخلية ، العدل ، الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، التعليم ، البيئة والمياه والزراعة " ومن رئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتورطهم في " الرشوة ، واستغلال النفوذ الوظيفي ، إساءة استخدام السلطة ، التزوير " ، وجاري استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء .

كما صرحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمباشرة 490 جولة رقابية خلال نفس الشهر ، داعية للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري على الهاتف المجاني 980 ، أو الطرق الموضحة بالبيان المرفق .

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الداخلية
العدل
الدفاع
قضايا جنائية
رئاسة أمن الدولة
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

أحدث التعليقات

سامي الحربي
رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته وألهم أهلهم الصبر والسلوان
سامي الحربي
هالصبحان هذا ما عنده غير الطقاع
abdul
هل السرعة والتهور من السائقين لعبتا دورا في تلك الحوادث ؟ اذا كان الجواب بنعم لنكن صريحين ونسميها بمسمياتها الصحيحة. إنْتِحَارْ . وأئمة المساجد بدل هم مركزين على مواضيع ككورونا والإخوان في خطبهم الجمعية مفروض يركزون على هذا الجنون والطياشة ويحاربون السرعة ويطالبون بإدخال نظام تحكيم السرعة في السيارات بحيث لا يمكن زيادة سرعة السيارة عن حد ١٢٠ كلم او حتى ١١٠ مهما دعس السائق دواسة الوقود. تقليل السرعة يلعب دورا اهم في تقليل الحوادث والوفيات الناجمة عن الحوادث . ولنترك هذا الإنتحار اليومي في شوارع وطرق المملكة .
سالم الينبعاوي
انا كنت عازب وغير مستقل والأن متاهل ومستقل وعندي عقد إيجار وحسابي مقفل ايش الحل والا راحت علينا
ناقد
الله يسلط على كل فاسد وحرامي ... حتى المال العام ما سلم منكم ... هذه بلدكم وبكره في القبور وستحاسبون .. لا تعجبكم الدنيا

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