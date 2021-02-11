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"مدني الباحة" ينقذ مواطنيَن علقا في منطقة جبلية بقرية بيضان البارك
منذ ساعة
1639
الباحة (صدى):
نجحت فرق الدفاع المدني بمنطقة الباحة في إنقاذ مواطنين علقا بأحد المناطق الجبلية الوعرة في قرية بيضان البارك .
وأكد " مدني الباحة " أنه تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما ، وهما بصحة جيدة .
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الدفاع المدني
مدني الباحة
منطقة الباحة
قرية بيضان البارك
أحدث التعليقات
سامي الحربي
رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته وألهم أهلهم الصبر والسلوان
سامي الحربي
هالصبحان هذا ما عنده غير الطقاع
abdul
هل السرعة والتهور من السائقين لعبتا دورا في تلك الحوادث ؟ اذا كان الجواب بنعم لنكن صريحين ونسميها بمسمياتها الصحيحة. إنْتِحَارْ . وأئمة المساجد بدل هم مركزين على مواضيع ككورونا والإخوان في خطبهم الجمعية مفروض يركزون على هذا الجنون والطياشة ويحاربون السرعة ويطالبون بإدخال نظام تحكيم السرعة في السيارات بحيث لا يمكن زيادة سرعة السيارة عن حد ١٢٠ كلم او حتى ١١٠ مهما دعس السائق دواسة الوقود. تقليل السرعة يلعب دورا اهم في تقليل الحوادث والوفيات الناجمة عن الحوادث . ولنترك هذا الإنتحار اليومي في شوارع وطرق المملكة .
سالم الينبعاوي
انا كنت عازب وغير مستقل والأن متاهل ومستقل وعندي عقد إيجار وحسابي مقفل ايش الحل والا راحت علينا
ناقد
الله يسلط على كل فاسد وحرامي ... حتى المال العام ما سلم منكم ... هذه بلدكم وبكره في القبور وستحاسبون .. لا تعجبكم الدنيا
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