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وزارة العدل: الإفراغ العقاري الإلكتروني متاح على مدار الساعة عبر بوابة "ناجز"

Time منذ ساعة
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وزارة العدل: الإفراغ العقاري الإلكتروني متاح على مدار الساعة عبر بوابة "ناجز"

الرياض (صدى):
استحدثت وزارة العدل في قطاع التوثيق العدلي عبر بوابة "ناجز"، مساراً إلكترونياً مؤتمتاً يتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ على مدار الساعة، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق.

وتوسعت وزارة العدل في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية لتشمل المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي، بجانب البنك الأهلي التجاري، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

ورفعت الوزارة، الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيا من مليون ريال إلى ثلاثة ملايين ريال، ضمن خطتها لتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وأتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.

وأكدت وزارة العدل، مضيها قدما واستمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، ذلك في ظل عمل وزارة العدل على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.

Time واتساب
وزارة العدل
ناجز
الإفراغ العقاري

أحدث التعليقات

سامي الحربي
رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته وألهم أهلهم الصبر والسلوان
سامي الحربي
هالصبحان هذا ما عنده غير الطقاع
abdul
هل السرعة والتهور من السائقين لعبتا دورا في تلك الحوادث ؟ اذا كان الجواب بنعم لنكن صريحين ونسميها بمسمياتها الصحيحة. إنْتِحَارْ . وأئمة المساجد بدل هم مركزين على مواضيع ككورونا والإخوان في خطبهم الجمعية مفروض يركزون على هذا الجنون والطياشة ويحاربون السرعة ويطالبون بإدخال نظام تحكيم السرعة في السيارات بحيث لا يمكن زيادة سرعة السيارة عن حد ١٢٠ كلم او حتى ١١٠ مهما دعس السائق دواسة الوقود. تقليل السرعة يلعب دورا اهم في تقليل الحوادث والوفيات الناجمة عن الحوادث . ولنترك هذا الإنتحار اليومي في شوارع وطرق المملكة .
سالم الينبعاوي
انا كنت عازب وغير مستقل والأن متاهل ومستقل وعندي عقد إيجار وحسابي مقفل ايش الحل والا راحت علينا
ناقد
الله يسلط على كل فاسد وحرامي ... حتى المال العام ما سلم منكم ... هذه بلدكم وبكره في القبور وستحاسبون .. لا تعجبكم الدنيا

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