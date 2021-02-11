"أرامكو" تعلن عن وظائف شاغرة لذوي الخبرة وحديثي التخرج

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة أرامكو باب التقديم على وظائف شاغرة للمواطنين من حديثي التخرج وذوي الخبرة .
وأكدت أرامكو على ضرورة توفر الشروط التالية لحديثي التخرج : بكالوريوس أو أعلى بنظام الدراسة بدوام كامل ، معدل تراكمي حد أدنى 2 من 4 أو 3 من 5 في " الهندسة ، علوم الحاسب الآلي ، تقنية المعلومات ، علوم الأرض والجيوفيزياء ، والكيمياء ، والفيزياء ، والرياضيات وغيرها " ، أو ما يماثلها في استرايا وكندا ونحوهما .
كما يشترط لحديثي التخرج معدل تراكمي بحد أدنى 2.5 من 4 أو 3.5 من 5 في التخصصات الإدارية " المحاسبة ، والإدارة ، والتسويق ، والإقتصاد ، والقانون ، واللغة الإنجليزية والعلاقات العامة وغيرها أو ما يماثلها بدرجات النظم الدراسية المطبقة في المملكة المتحة واستراليا وكندا وغيرها ، ويجب أن يكون المهندسين مسجلين في الهيئة السعودية للمهندسين .
أما وظائف ذوي الخبرة تتاح لحملة البكالوريوس أو الدبلوم أو الثانوية ، وتزيد خبرتهم عن 3 سنوات ، في مجالات " الهندسة ، علوم الأرض ، تقنية المعلومات ، التسويق ، الموارد البشرية .
ويمكن التقديم عبر الرابطين التاليين على الرتيب : هنا
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