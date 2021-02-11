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"أرامكو" تعلن عن وظائف شاغرة لذوي الخبرة وحديثي التخرج

Time منذ 20 دقيقة
Views 1588
"أرامكو" تعلن عن وظائف شاغرة لذوي الخبرة وحديثي التخرج

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة أرامكو باب التقديم على وظائف شاغرة للمواطنين من حديثي التخرج وذوي الخبرة .

وأكدت أرامكو على ضرورة توفر الشروط التالية لحديثي التخرج : بكالوريوس أو أعلى بنظام الدراسة بدوام كامل ، معدل تراكمي حد أدنى 2 من 4 أو 3 من 5 في " الهندسة ، علوم الحاسب الآلي ، تقنية المعلومات ، علوم الأرض والجيوفيزياء ، والكيمياء ، والفيزياء ، والرياضيات وغيرها " ، أو ما يماثلها في استرايا وكندا ونحوهما .

كما يشترط لحديثي التخرج معدل تراكمي بحد أدنى 2.5 من 4 أو 3.5 من 5 في التخصصات الإدارية " المحاسبة ، والإدارة ، والتسويق ، والإقتصاد ، والقانون ، واللغة الإنجليزية والعلاقات العامة وغيرها أو ما يماثلها بدرجات النظم الدراسية المطبقة في المملكة المتحة واستراليا وكندا وغيرها ، ويجب أن يكون المهندسين مسجلين في الهيئة السعودية للمهندسين .

أما وظائف ذوي الخبرة تتاح لحملة البكالوريوس أو الدبلوم أو الثانوية ، وتزيد خبرتهم عن 3 سنوات ، في مجالات " الهندسة ، علوم الأرض ، تقنية المعلومات ، التسويق ، الموارد البشرية .

ويمكن التقديم عبر الرابطين التاليين على الرتيب : هنا

هنا

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أحدث التعليقات

عبدالمنعم المسلمى علاقات خارجية
النصر تاج على راسنا وفخر وشرف لنا......الطواقى يقول المثل إذا المشجع الهلالى أنتصر في مباراتة سوى له جيب فى طاقتة 😂
fares
وفقك الله
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
مشلخفات بنتا الذين ماربوهما زين .. .. شلخفوهما باالسجن وشخللوهما ايما شخلله ..
fares
هو فينه واذا كان في القاهرة كيف سافر

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