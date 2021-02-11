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التأمينات الاجتماعية توضح خطوات تقديم طلب التقاعد إلكترونياً

Time منذ 30 دقيقة
Views 1494
التأمينات الاجتماعية توضح خطوات تقديم طلب التقاعد إلكترونياً

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الخطوات الأساسية لتقديم طلب مستحقات التقاعد بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة فروع التأمينات الاجتماعية، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على عملائها الذين يرغبون في التقدم للحصول على معاش التقاعد.

وبينت أنه بإمكان المشترك طلب خدمة (مستحقات التقاعد) إلكترونياً دون الحاجة لزيارة أي فرع من فروع المؤسسة، مضيفةً أن التقديم على مستحقات التقاعد يمر عبر أربع خطوات أساسية، تبدأ من دخول المشترك على حسابه عبر موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيق "تأميناتي"، ومن ثم الضغط على أيقونة (المعاشات)، بعد ذلك ستظهر "شاشة" تفيد بأهلية المستفيد لاستحقاق طلب معاش التقاعد، وفي حال كان مستحقاُ للمعاش يمكن للمشترك تقديم طلب التقاعد.

ولفتت إلى أن المشترك في حال استكمال طلب التقاعد بشكل ناجح بعد إنجاز الخطوات المذكورة فسيتم إيداع معاشه التقاعدي في الحساب البنكي المحدد من قبله، بداية كل شهر ميلادي.

من جانب آخر أولت المؤسسة أهمية عالية في استخدام القنوات الإلكترونية لتمكينها من أداء أعمالها وخدمة عملائها بكل كفاءة وفعالية، حيث أتاحت لعملائها من المشتركين والمستفيدين الاستفادة من تلك الخدمات في(الاستعلام عن بياناتهم، إجراء العديد من العمليات الخاصة كاستعراض بيانات الملف الشخصي وحساب المعاش الشهري المتوقع "بناء على تاريخ ونسبة زيادة محددة"، استعراض التسلسل الزمني للاشتراكات والأجور، الاطلاع على اشتراكات العمل الحالية، والتحقق من أهلية المشترك لصرف تعويض التعطل عن العمل "ساند" وتمكينه من التقدم لطلب صرف التعويض ومعرفة المبلغ المتوقع للتعويض).

ومن الخدمات المتاحة أيضاً إمكانية إصدار شهادة بمدد الاشتراك وسجل الأجور، وتقديم خدمات عامة للمشترك مثل (إدخال شكوى جديدة واستعراض ومتابعة الشكوى المدخلة، مع إمكانية رفع الشكوى للدعم الفني)، إضافة إلى تمكين المستخدم من تحديث رقم الجوال الخاص به، وإمكانية المستفيد من إصدار شهادة التزام تحويل مستحقات، وإصدار شهادة بمقدار المعاش.

يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعمل باستمرار على تطوير خدماتها، وتحديث إجراءاتها بأعلى المعايير والممارسات العالمية لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لعملائها، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

 

Time واتساب
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التقاعد
طلب التقاعد

أحدث التعليقات

عبدالمنعم المسلمى علاقات خارجية
النصر تاج على راسنا وفخر وشرف لنا......الطواقى يقول المثل إذا المشجع الهلالى أنتصر في مباراتة سوى له جيب فى طاقتة 😂
fares
وفقك الله
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
مشلخفات بنتا الذين ماربوهما زين .. .. شلخفوهما باالسجن وشخللوهما ايما شخلله ..
fares
هو فينه واذا كان في القاهرة كيف سافر

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