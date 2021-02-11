المؤسسة العامة للحبوب تعلن اعتماد سعر شراء القمح من المزارعين المحليين

الرياض (صدى): وافق مجلس إدارة المؤسسة بجلسته يوم أمس على أعتماد سعر شراء القمح من المزارعين المحليين للموسم الحالي 1443 / 1442 ه (2021م)، ب (1375) ريال للطن وذلك في ضوء المراجعة الدورية التي تجريها المؤسسة التطورات الأسعار الدولية للقمح. ويأتي شراء المؤسسة للقمح المحلي من المزارعين تنفيذا القرار مجلس الوزراء رقم (39) بتاریخ 16/1/1438هـ ، بشأن ضوابط المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (765) بتاريخ 1441 / 11 / 30 هـ إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والتي
تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بدی؟ للأعلاف الخضراء - لمدة خمس سنوات، بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.