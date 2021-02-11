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المؤسسة العامة للحبوب تعلن اعتماد سعر شراء القمح من المزارعين المحليين

Time منذ 40 دقيقة
Views 1475
المؤسسة العامة للحبوب تعلن اعتماد سعر شراء القمح من المزارعين المحليين

الرياض (صدى):
وافق مجلس إدارة المؤسسة بجلسته يوم أمس على أعتماد سعر شراء القمح من المزارعين المحليين للموسم الحالي 1443 / 1442 ه (2021م)، ب (1375) ريال للطن وذلك في ضوء المراجعة الدورية التي تجريها المؤسسة التطورات الأسعار الدولية للقمح. ويأتي شراء المؤسسة للقمح المحلي من المزارعين تنفيذا القرار مجلس الوزراء رقم (39) بتاریخ 16/1/1438هـ ، بشأن ضوابط المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (765) بتاريخ 1441 / 11 / 30 هـ إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والتي

تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بدی؟ للأعلاف الخضراء - لمدة خمس سنوات، بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.

Time واتساب
المؤسسة العامة للحبوب
القمح
المزارعين المحليين

أحدث التعليقات

عبدالمنعم المسلمى علاقات خارجية
النصر تاج على راسنا وفخر وشرف لنا......الطواقى يقول المثل إذا المشجع الهلالى أنتصر في مباراتة سوى له جيب فى طاقتة 😂
fares
وفقك الله
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
مشلخفات بنتا الذين ماربوهما زين .. .. شلخفوهما باالسجن وشخللوهما ايما شخلله ..
fares
هو فينه واذا كان في القاهرة كيف سافر

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