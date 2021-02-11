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"حقوق الإنسان" تكشف أهم مواصفات ألعاب الأطفال لضمان سلامتهم

Time منذ ساعة
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"حقوق الإنسان" تكشف أهم مواصفات ألعاب الأطفال لضمان سلامتهم

الرياض (صدى):
أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم الخميس أنه يجب أن تكون ألعاب الأطفال مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والثقافية والبيئية ، وخالية من أي مواد ضارة بالطفل .

ورصدت هيئة حقوق الإنسان بعض المواصفات التي يجب أن تتوفر في ألعاب الأطفال :

1- أن تكون مصنعة من مواد متينة مقاومة للصدأة والتآكل ، ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية والخليجية .

2- ألا تكون ذات أجزاء متحركة يسهل ابتلاعها أو أن تؤذيه .

3- أن يكون وضع البطاريات غير ظاهر وألا تعتمد على اتصالها بالكهرباء مباشرةً .

4- خلوها من المواد الكيميائية الضارة .

5- ألا تكون قابلة للإشتعال ويطون طلائها ثابت .

6- يجب كلما أمكن أن تكون مصدر للتعلم .

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الأطفال
هيئة حقوق الإنسان
مطابقة للمواصفات

أحدث التعليقات

عبدالمنعم المسلمى علاقات خارجية
النصر تاج على راسنا وفخر وشرف لنا......الطواقى يقول المثل إذا المشجع الهلالى أنتصر في مباراتة سوى له جيب فى طاقتة 😂
fares
وفقك الله
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
مشلخفات بنتا الذين ماربوهما زين .. .. شلخفوهما باالسجن وشخللوهما ايما شخلله ..
fares
هو فينه واذا كان في القاهرة كيف سافر

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