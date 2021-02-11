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"فاجعة طريق الروسان" تزلزل "تويتر" بعد وفاة 5 من أبناء الجوف

Time منذ 44 دقيقة
Views 2034
"فاجعة طريق الروسان" تزلزل "تويتر" بعد وفاة 5 من أبناء الجوف

الجوف (صدى):
انتفضَ موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " بعد حادث طريق الروسان الأليم والذي أسفر عن وفاة 5 من أبناء منطقة الجوف .

ودشن المغردون هاشتاج بعنوان " فاجعة طريق الروسان " صعد إلى الترند بعد أن أمطروه بوابل من الأدعية للمتوفين الشباب وصور من الحادث الصادم .

كما طالب المغردون الجهات المختصة بالتدخل العاجل لإصلاح الطريق الذي بات مهدداً للأرواح كل يوم ، وتخصيص حارة للشاحنات ووضع ضوابط لها .

وكان الحادث قد وقع مساء امس الأربعاء وتم نقل المصابين عبر الهلال الأحمر إلى طوارئ "الأمير متعب " إلا أن أرواحهم صعدت إلى بارئها .

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Time واتساب
منطقة الجوف
حادث الجوف
فاجعة طريق الروسان
طوارئ الأمير متعب

أحدث التعليقات

عبدالمنعم المسلمى علاقات خارجية
النصر تاج على راسنا وفخر وشرف لنا......الطواقى يقول المثل إذا المشجع الهلالى أنتصر في مباراتة سوى له جيب فى طاقتة 😂
fares
وفقك الله
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
مشلخفات بنتا الذين ماربوهما زين .. .. شلخفوهما باالسجن وشخللوهما ايما شخلله ..
fares
هو فينه واذا كان في القاهرة كيف سافر

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