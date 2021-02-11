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تراجع أسعار النفط

Time منذ ساعتين
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تراجع أسعار النفط

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس في ترقب صدور تقرير “أوبك” الشهري المتعلق بمستويات الإنتاج، وبعدما سجل الخام مكاسب حادة على مدار الجلسات الماضية.

وعلى الرغم من تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 6.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي متجاوزة توقعات هبوطه بمقدار 2.7 مليون برميل، ارتفعت مخزونات الجازولين بنحو 4.3 مليون برميل.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أبريل بنحو 0.5% إلى 61.15 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

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البرميل

أحدث التعليقات

fares
وفقك الله
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
مشلخفات بنتا الذين ماربوهما زين .. .. شلخفوهما باالسجن وشخللوهما ايما شخلله ..
fares
هو فينه واذا كان في القاهرة كيف سافر
fares
ازين لك

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