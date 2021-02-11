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بيان من القوات الخاصة للأمن البيئي حول مفقودين طريف

Time منذ ساعة
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بيان من القوات الخاصة للأمن البيئي حول مفقودين طريف

سعيد العجل (صدى):
صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، بأن القوات أنقذت مواطنة تائهة يرافقها طفل بمحمية حرة الحرة في طريف.

وأوضح المالكي أن القوات تلقت يوم الثلاثاء 1442/6/27 بلاغاً من شرطة محافظة طريف عن اختفاء امرأة برفقة طفل، تاها في محمية حرة الحرة التابعة لمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وتحركت على إثره دوريات من القوات بمشاركة شرطة المحافظة وجوالين من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، وتم العثور على المرأة والطفل، وهما بصحة جيدة.

ودعا المتحدث الرسمي، المواطنين والمقيمين والزوار إلى توخي الحذر من المناطق الجبلية والصحراوية ذات التضاريس الوعرة وعدم المجازفة بأرواحهم فيها.

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طريف
محمية حرة الحرة
القوات الخاصة للأمن البيئي

أحدث التعليقات

fares
وفقك الله
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
مشلخفات بنتا الذين ماربوهما زين .. .. شلخفوهما باالسجن وشخللوهما ايما شخلله ..
fares
هو فينه واذا كان في القاهرة كيف سافر
fares
ازين لك

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