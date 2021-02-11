الأعداد السابقة للصحيفة

ارتفاع أسعار الذهب في المملكة

Time منذ ساعة
Views 1742
ارتفاع أسعار الذهب في المملكة

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار الذهب في المملكة ، اليوم الخميس 11 فبراير 2021، متأثرة بارتفاع المعدن النفيس عالميا.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 222.08 ريال (59.22 دولار)، مقابل، 221.36 ريال (59.03 دولار)، في تعاملات أمس.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 194.32 ريال (51.82 دولار)، مقابل، 193.69 ريال (51.65 دولار)، الأربعاء.

وزاد سعر جرام عيار 18 إلى 166.56 ريال (44.42 دولار)، مقابل 166.02 ريال (44.27 دولار)، خلال تعاملات الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14في السعودية اليوم نحو 129.55 ريال (34.55 دولار).

Time واتساب
المملكة
الذهب
أسعار الذهب

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههه، فاصل من المعافر والمدافر مع الحاشي،،
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
غييييوووورررر
ألله يعوضنا خير
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههه لووووووووووووووووووح..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين

أخر الأخبار

الكشف عن شخصية "الكوبرا" الغامضة في برنامج انت مين.. The Masked Singer "
الكشف عن شخصية "الكوبرا" الغامضة في برنامج انت مين.. The Masked Singer "
Time منذ 12 دقيقة Views 166
مشهد قتل لؤلؤ "مي عمر" يثير ضجة بمنصات التواصل الاجتماعي
مشهد قتل لؤلؤ "مي عمر" يثير ضجة بمنصات التواصل الاجتماعي
Time منذ 18 دقيقة Views 384
وزير الخارجية الأمريكية يدين الهجوم الإرهابي مطار أبها الدولي
وزير الخارجية الأمريكية يدين الهجوم الإرهابي مطار أبها الدولي
Time منذ 22 دقيقة Views 1322
تصرفات بسيطة يحتاجها الرجل لا تهمليها
تصرفات بسيطة يحتاجها الرجل لا تهمليها
Time منذ 27 دقيقة Views 1307
مباريات اليوم الخميس
مباريات اليوم الخميس
Time منذ 33 دقيقة Views 1582
سخرية عارمة على دبلوماسي إسرائيلي نشر رقم هاتف "نتنياهو" على تويتر
سخرية عارمة على دبلوماسي إسرائيلي نشر رقم هاتف "نتنياهو" على تويتر
Time منذ 38 دقيقة Views 1610
آخر تطورات أزمة مشاركة "الحمدان" في مباراة العين والهلال
آخر تطورات أزمة مشاركة "الحمدان" في مباراة العين والهلال
Time منذ 42 دقيقة Views 2114
الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة
الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة
Time منذ 48 دقيقة Views 1471
3 تلاميذ يبتزون قاصر بصور عارية
3 تلاميذ يبتزون قاصر بصور عارية
Time منذ 57 دقيقة Views 585
المغرب تقرر إلغاء مباراة الوداد وكايزر شيفز
المغرب تقرر إلغاء مباراة الوداد وكايزر شيفز
Time منذ ساعة Views 1616