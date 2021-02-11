ارتفاع أسعار الذهب في المملكة

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار الذهب في المملكة ، اليوم الخميس 11 فبراير 2021، متأثرة بارتفاع المعدن النفيس عالميا.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 222.08 ريال (59.22 دولار)، مقابل، 221.36 ريال (59.03 دولار)، في تعاملات أمس.
كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 194.32 ريال (51.82 دولار)، مقابل، 193.69 ريال (51.65 دولار)، الأربعاء.
وزاد سعر جرام عيار 18 إلى 166.56 ريال (44.42 دولار)، مقابل 166.02 ريال (44.27 دولار)، خلال تعاملات الأمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14في السعودية اليوم نحو 129.55 ريال (34.55 دولار).