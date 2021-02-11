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مباريات اليوم الخميس

Time منذ 33 دقيقة
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مباريات اليوم الخميس

ماجد محمد (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة اليوم الخميس عدة مباريات هامة أبرزها نهائي كأس العالم للأندية وكأس ملك أسباني وكأس الاتحاد الإنجليزي بخلاف المباريات المحلية .

مباريات كأس العالم للأندية اليوم :

يلتقي الأهلي المصري ضد بالميراس – الساعة السادسة مساءً – على قناة بي إن سبورت ، المركز الثالث والرابع .

ويلتقي بايرن ميونخ ضد تايجرس أونال – الساعة التاسعة مساء ً - على قناة بي إن سبورت – المباراه النهائية .

مباريات كأس ملك إسبانيا اليوم :

يلتقي أتلتيك بيلباو ضد ليفانتي الساعة الـ 11 مساءَ .

مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي :

يلتقي وولفرهامبتون ضد ساوثهامبتون ، الساعة الثامنة والنصف مساءً على قناة بي إن سبورت ، وبارنسلي ضد تشيلسي ، الساعة 11 مساءً على قناة بي إن سبورت .

مباريات دوري المحترفين:

تقام مباراة الاتفاق وأبها الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً على قناة السعودية الرياضية ، كما يلتقي الأهلي ضد الاتحاد الساعة الثامنة والثلث مساءً ويذاع على قناة السعودية الرياضية أيضااً .

مباريات الدوري المصري :

من أبرز مبارياته مصر المقاصة ضد الإنتاج الحربي على قناة أون تايم سبورت .

 

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الدوري السعودي
كأس العالم للأندية
الدوري المصري
كأس ملك إسبانيا
كأس الإتحاد الإنجليزي
الأهلي والاتحاد
الأهلي وبالميراس
بايرن وتايجرس
الإتفاق وابها

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههه، فاصل من المعافر والمدافر مع الحاشي،،
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
غييييوووورررر
ألله يعوضنا خير
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههه لووووووووووووووووووح..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين

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