مباريات اليوم الخميس

ماجد محمد (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة اليوم الخميس عدة مباريات هامة أبرزها نهائي كأس العالم للأندية وكأس ملك أسباني وكأس الاتحاد الإنجليزي بخلاف المباريات المحلية .
مباريات كأس العالم للأندية اليوم :
يلتقي الأهلي المصري ضد بالميراس – الساعة السادسة مساءً – على قناة بي إن سبورت ، المركز الثالث والرابع .
ويلتقي بايرن ميونخ ضد تايجرس أونال – الساعة التاسعة مساء ً - على قناة بي إن سبورت – المباراه النهائية .
مباريات كأس ملك إسبانيا اليوم :
يلتقي أتلتيك بيلباو ضد ليفانتي الساعة الـ 11 مساءَ .
مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي :
يلتقي وولفرهامبتون ضد ساوثهامبتون ، الساعة الثامنة والنصف مساءً على قناة بي إن سبورت ، وبارنسلي ضد تشيلسي ، الساعة 11 مساءً على قناة بي إن سبورت .
مباريات دوري المحترفين:
تقام مباراة الاتفاق وأبها الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً على قناة السعودية الرياضية ، كما يلتقي الأهلي ضد الاتحاد الساعة الثامنة والثلث مساءً ويذاع على قناة السعودية الرياضية أيضااً .
مباريات الدوري المصري :
من أبرز مبارياته مصر المقاصة ضد الإنتاج الحربي على قناة أون تايم سبورت .