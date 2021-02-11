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وزير الخارجية الأمريكية يدين الهجوم الإرهابي مطار أبها الدولي

Time منذ 22 دقيقة
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وزير الخارجية الأمريكية يدين الهجوم الإرهابي مطار أبها الدولي

الرياض (صدى):
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، كما بحث الاتصال أبرز المستجدات وفي مقدمتها الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي.

وأكد الجانبان ضرورة وقف هذه الأعمال العدوانية، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في اليمن، فيما أكد الوزير الأمريكي إدانة ذلك الاعتداء، مشددًا على وقوف الولايات المتحدة مع المملكة ضد هذه الأعمال العدوانية والتزامها بتعزيز دفاع المملكة.

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وزير الخارجية
الولايات المتحدة الأمريكية
مطار أبها الدولي

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههه، فاصل من المعافر والمدافر مع الحاشي،،
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
غييييوووورررر
ألله يعوضنا خير
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههه لووووووووووووووووووح..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين

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