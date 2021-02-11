برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية " يسر " عن توفر وظائف تقنية شاغرة بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- أخصائي collaboration : بكالوريوس " علوم الحاسب ، تقنية المعلومات ، هندسة البرمجيات " أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذا صلة .
2- أخصائي Devalopmene : بكالوريوس علوم الحاسب ، تقنية المعلومات ، هندسة البرمجيات أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن عامين .
3- أخصائي Network security : بكالوريوس في " علوم الحاسب ، تقنية المعلومات ، هندسة الحاسب " أو ما يعادله ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات .
ويمكن التقديم الآن وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب عبر الروابط التالية على الترتيب : هنا
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