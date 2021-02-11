المغرب تقرر إلغاء مباراة الوداد وكايزر شيفز

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر اليوم الخميس أن السلطات المغربية قررت إلغاء مباراة مباراة الوداد الرياضي وكايزر شيفز الجنوب إفريقي المقرر إجراؤها السبت بالدار البيضاء ضمن في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.
وأكدت أن السبب في ذلك مخاوف جائحة فيروس كورونا حيث طلبت السلطات المغربية من " الكاف " تأجيلها أو إقامتها في أي بلد آخر .
ولم يعلق نادي الوداد على الأمر ، فيما أكد نادي كايزر شيفز الجنوب إفريقي على تأخر إصدار تأشيرات دخول المغرب وعدم تلقي رد من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والسلطات المغربية بشأن مسألة سفر كايزر شيفز حتى اليوم .