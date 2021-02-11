انتحار مسؤول تركي بسبب الديون

أنقرة (صدى):
انتحرعضو مجلس البلدية عن حزب الشعب الجمهوري التركي ببلدة كارتبه، بسبب معاناته من البطالة وعجزه عن سداد ديونه.
وأنهى " تورجاي آداق " حياته بالقفز من أعلى ممر المشاة العلوي في أحد الطرق السريعة.
وأرجعت مصادر سبب انتحار تورجاي العاطل عن العمل، إلى المشكلات الاقتصادية التي كان يعاني منها.
الجدير بالذكر أن أزمة البطالة في تركيا، قد اتخذت منعطفا خطيرا وسط فشل الحكومة في حل الأزمة، حيث كشفت تقارير هيئة الإحصاء التركية الصادرة، أمس الأربعاء، أن عدد الباحثين عن العمل في السوق المحلية بلغ حتى نهاية نوفمبر الماضي، نحو 4.05 مليون، بمعدل بطالة بلغ 12.9%.