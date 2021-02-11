" صاحب الشعبية الأكبر " ..الكشف عن عدد مشجعي الهلال في المملكة

طلال الغامدي (صدى):
صرح الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال الاستثمارية، سلطان آل الشيخ، أمس الأربعاء، بأن العلامة التجارية للنادي هي الأكبر في قارة آسيا وليست المملكة فقط.
وأوضح آل الشيخ، أن الهلال صاحب الشعبية الأكبر في المملكة، حيث يتجاوز عدد جماهيره الـ 10 ملايين، لافتا إلى أنه سيتم إجراء دراسة لمعرفة مدى شعبية النادي.
وقال آل الشيخ، إن عائد استثمارات شركاء الهلال في العام الواحد، يصل إلى 250 مليون ريال، من خلال حضورهم في النقل التلفزيوني ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأعرب سلطان آل الشيخ، عن أمنيته بأن يكون ملعب الهلال ضمن الملاعب المستضيفة لنهائيات كأس آسيا 2027.