الأعداد السابقة للصحيفة

" صاحب الشعبية الأكبر " ..الكشف عن عدد مشجعي الهلال في المملكة

Time منذ 33 دقيقة
Views 1688
" صاحب الشعبية الأكبر " ..الكشف عن عدد مشجعي الهلال في المملكة

طلال الغامدي (صدى):
صرح الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال الاستثمارية، سلطان آل الشيخ، أمس الأربعاء، بأن العلامة التجارية للنادي هي الأكبر في قارة آسيا وليست المملكة فقط.

وأوضح آل الشيخ، أن الهلال صاحب الشعبية الأكبر في المملكة، حيث يتجاوز عدد جماهيره الـ 10 ملايين، لافتا إلى أنه سيتم إجراء دراسة لمعرفة مدى شعبية النادي.

وقال آل الشيخ، إن عائد استثمارات شركاء الهلال في العام الواحد، يصل إلى 250 مليون ريال، من خلال حضورهم في النقل التلفزيوني ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب سلطان آل الشيخ، عن أمنيته بأن يكون ملعب الهلال ضمن الملاعب المستضيفة لنهائيات كأس آسيا 2027.

Time واتساب
الهلال
المملكة
مشجعي
صاحب الشعبية الأكبر
سلطان آل الشيخ

أحدث التعليقات

الاحمدي
العدوا الاول لفريقي الطواقي والخدمي
الملل
الي الله الشكوي والمشتكي حسبنا الله ونعم الوكيل اخاف يجي وقت تصير مال الحرام بانواعه مثل الفاتحه في الصلاة بسبب ضغط المعيشه نعوذبالله من قهر الرجال
ابو ياسر..
آخساك الله يا خسيس..... على ما عندك من الخسه والغباء..... فقد والله اجتمعت في وجهك القبيح.... والله انك انت واهلك وذريتك لا تساوي نعل عمر بن الخطاب... صاحب خاتم الانبياء والمرسلين
abdul
"كساب العتيبي: مسح صعدة عن بكرة أبيها هو اللغة التي يفهمها شُذّاذ الآفاق" .......... " كما سيتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي. " . مسح مدينة يسكنها اكثر من ٥٠ الف بشر عن بكرة ابيها ، هذا الكلام لا يخرج إلّا من إنسان بربري لا دين له ولا أخلاق، ولا يتوافق مع القانون الدولي ولا الشريعة الإسلامية. ولكن يمكن استخدام مثل هذه المطالبات لتشويه سمعة الباقين الملتزمين بقواعد الحرب والسلام .
عرفج
توضيح ماشاء الله زي قباحتكم

أخر الأخبار

انتحار مسؤول تركي بسبب الديون
انتحار مسؤول تركي بسبب الديون
Time منذ 17 دقيقة Views 1337
" صاحب الشعبية الأكبر " ..الكشف عن عدد مشجعي الهلال في المملكة
" صاحب الشعبية الأكبر " ..الكشف عن عدد مشجعي الهلال في المملكة
Time منذ 33 دقيقة Views 1688
فتاتان تعتديان على رجال الأمن تحت تأثير الحشيش
فتاتان تعتديان على رجال الأمن تحت تأثير الحشيش
Time منذ 42 دقيقة Views 577
تفاصيل مثيرة عن السلاح الذي اغتيل به " زاده ": هربه الموساد الإسرائيلي
تفاصيل مثيرة عن السلاح الذي اغتيل به " زاده ": هربه الموساد الإسرائيلي
Time منذ 48 دقيقة Views 1704
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
Time منذ 58 دقيقة Views 1482
بالفيديو.. "هل يأثم من لم يُجود القرآن؟ " الخثلان يجيب
بالفيديو.. "هل يأثم من لم يُجود القرآن؟ " الخثلان يجيب
Time منذ ساعة Views 1797
شيخان من الأسرة الحاكمة بالكويت يتعرضان للسرقة والخيانة
شيخان من الأسرة الحاكمة بالكويت يتعرضان للسرقة والخيانة
Time منذ ساعة Views 1236
بالفيديو..وزير النقل يزف بشرى سارة لأهالي الجوف
بالفيديو..وزير النقل يزف بشرى سارة لأهالي الجوف
Time منذ ساعة Views 1933
وفاة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبد الهادي المجالي بكورونا
وفاة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبد الهادي المجالي بكورونا
Time منذ ساعتين Views 1736
أنباء عن عودة الأمير فيصل بن تركي للساحة الرياضية
أنباء عن عودة الأمير فيصل بن تركي للساحة الرياضية
Time منذ ساعتين Views 3295