تفاصيل مثيرة عن السلاح الذي اغتيل به " زاده ": هربه الموساد الإسرائيلي

طهران (صدى):
كشفت مصادر مخابراتية، أمس الأربعاء، عن تفاصيل مثيرة بشأن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده قرب طهران.
وذكرت المصادر أن فخري زاده، قُتل بواسطة سلاح يزن طنا جرى تهريبه إلى إيران بواسطة جهاز المخابرات الإسرائيلي " الموساد " بعد تفكيكه إلى عدة أجزاء.
وأوضحت المصادر أن مجموعة تضم أكثر من 20 عميلا بينهم مواطنون إسرائيليون وإيرانيون، نصبت كمينا للعالم محسن فخري زادة بعد مراقبته على مدى 8 أشهر.
وأشارت إلى أنه تم تركيب السلاح الآلي على عربة نقل صغيرة، وأن السلاح الذي كان يتحكم فيه عن بعد، كان ثقيلا للغاية لأنه احتوى على قنبلة دمرت الأدلة بعد عملية القتل.
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