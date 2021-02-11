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تفاصيل مثيرة عن السلاح الذي اغتيل به " زاده ": هربه الموساد الإسرائيلي

Time منذ 47 دقيقة
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تفاصيل مثيرة عن السلاح الذي اغتيل به " زاده ": هربه الموساد الإسرائيلي

طهران (صدى):
كشفت مصادر مخابراتية، أمس الأربعاء، عن تفاصيل مثيرة بشأن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده قرب طهران.

وذكرت المصادر أن فخري زاده، قُتل بواسطة سلاح يزن طنا جرى تهريبه إلى إيران بواسطة جهاز المخابرات الإسرائيلي " الموساد " بعد تفكيكه إلى عدة أجزاء.

وأوضحت المصادر أن مجموعة تضم أكثر من 20 عميلا بينهم مواطنون إسرائيليون وإيرانيون، نصبت كمينا للعالم محسن فخري زادة بعد مراقبته على مدى 8 أشهر.

وأشارت إلى أنه تم تركيب السلاح الآلي على عربة نقل صغيرة، وأن السلاح الذي كان يتحكم فيه عن بعد، كان ثقيلا للغاية لأنه احتوى على قنبلة دمرت الأدلة بعد عملية القتل.

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Time واتساب
إيران
الإسرائيلي
الموساد

أحدث التعليقات

الاحمدي
العدوا الاول لفريقي الطواقي والخدمي
الملل
الي الله الشكوي والمشتكي حسبنا الله ونعم الوكيل اخاف يجي وقت تصير مال الحرام بانواعه مثل الفاتحه في الصلاة بسبب ضغط المعيشه نعوذبالله من قهر الرجال
ابو ياسر..
آخساك الله يا خسيس..... على ما عندك من الخسه والغباء..... فقد والله اجتمعت في وجهك القبيح.... والله انك انت واهلك وذريتك لا تساوي نعل عمر بن الخطاب... صاحب خاتم الانبياء والمرسلين
abdul
"كساب العتيبي: مسح صعدة عن بكرة أبيها هو اللغة التي يفهمها شُذّاذ الآفاق" .......... " كما سيتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي. " . مسح مدينة يسكنها اكثر من ٥٠ الف بشر عن بكرة ابيها ، هذا الكلام لا يخرج إلّا من إنسان بربري لا دين له ولا أخلاق، ولا يتوافق مع القانون الدولي ولا الشريعة الإسلامية. ولكن يمكن استخدام مثل هذه المطالبات لتشويه سمعة الباقين الملتزمين بقواعد الحرب والسلام .
عرفج
توضيح ماشاء الله زي قباحتكم

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