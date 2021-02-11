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بالفيديو.. "هل يأثم من لم يُجود القرآن؟ " الخثلان يجيب

Time منذ ساعة
Views 1794
بالفيديو.. "هل يأثم من لم يُجود القرآن؟ " الخثلان يجيب

الرياض (صدى):
أجاب الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان، على استفسار حول وجوب تجويد القرآن الكريم، وهل يأثم من لم يلتزم بأحكام التجويد أم لا.

وقال الخثلان خلال برنامج " يستفتونك ": " التجويد مستحب وليس واجبًا، وما يذكره بعض القراء بحتمية التجويد ليس له دليل ".

وأكد الخثلان أن أكثر أهل العلم والفقهاء يرون أن التجويد مستحب وليس واجبًا، مشيرا إلى أن تصحيح التلاوة واجب.

وأضاف: " يجب نُطق الحروف بالطريقة الصحية، لذلك التلاوة واجب، لكن التجويد من محسنات التلاوة، ولا يصل لمرتبة الوجوب ولا يؤثم من يتركها ".

واختتم: " ننصح بتعلم أحكام التجويد وتطبيقها فهو من الأمور الحسنة، لكنه ليس واجبا الواجب هو تصحيح التلاوة " .

Time واتساب
الرياض
جامعة الإمام محمد بن سعود
سعد الخثلان

أحدث التعليقات

الاحمدي
العدوا الاول لفريقي الطواقي والخدمي
الملل
الي الله الشكوي والمشتكي حسبنا الله ونعم الوكيل اخاف يجي وقت تصير مال الحرام بانواعه مثل الفاتحه في الصلاة بسبب ضغط المعيشه نعوذبالله من قهر الرجال
ابو ياسر..
آخساك الله يا خسيس..... على ما عندك من الخسه والغباء..... فقد والله اجتمعت في وجهك القبيح.... والله انك انت واهلك وذريتك لا تساوي نعل عمر بن الخطاب... صاحب خاتم الانبياء والمرسلين
abdul
"كساب العتيبي: مسح صعدة عن بكرة أبيها هو اللغة التي يفهمها شُذّاذ الآفاق" .......... " كما سيتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي. " . مسح مدينة يسكنها اكثر من ٥٠ الف بشر عن بكرة ابيها ، هذا الكلام لا يخرج إلّا من إنسان بربري لا دين له ولا أخلاق، ولا يتوافق مع القانون الدولي ولا الشريعة الإسلامية. ولكن يمكن استخدام مثل هذه المطالبات لتشويه سمعة الباقين الملتزمين بقواعد الحرب والسلام .
عرفج
توضيح ماشاء الله زي قباحتكم

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