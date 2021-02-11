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تركي آل الشيخ: لا نية لي بالاستثمار الرياضي في مصر الآن ومستقبلًا

Time منذ 53 دقيقة
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تركي آل الشيخ: لا نية لي بالاستثمار الرياضي في مصر الآن ومستقبلًا

ماجد محمد (صدى):
شدد معالي رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، على عدم وجود نية لديه للاستشمار الرياضي في مصر.

وقال آل الشيخ: " لا زلت أعيد وأكرر لا علاقة لي بالاستثمار في الرياضة في مصر من قريب أو بعيد ولم أتملك اي شركة في هذا الخصوص ".

وعن علاقته برئيس مجلس إدارة شركة " استادات " سيف الوزيري، أكد تركي آل الشيخ أنها انتهت منذ فترة.

وأضاف: " علاقتي بالأخ سيف الوزيري العملية منتهية منذ فترة، لا نية لي بالاستثمار الرياضي في جمهورية مصر الآن ولا مستقبلاً ".

وتابع: " أرجو تحري الدقة وعدم الالتفات للاشاعات المغرضة، تركي آل الشيخ إذا عمل شيء يصرح فيه ولايوجد لدي ما أخفيه ".

واختتم: " حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد والمملكة العربية السعودية وكل بلادنا العربية ".

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ابو عمار
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يارب
سعـــ ابومحمد ــد
دراهم توزع
ابو عمار
طيب

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