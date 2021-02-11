الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..مبارك آل عاتي: التحالف سيؤدب الحوثي بالقوة والعصا الغليظة

الأخبار
Time منذ 7 ساعات
Views 2564
Comment 2
بالفيديو..مبارك آل عاتي: التحالف سيؤدب الحوثي بالقوة والعصا الغليظة

الرياض (صدى):
صرح المحلل السياسي، مبارك آل عاتي، أمس الأربعاء، بأنه بعد تصعيدات مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة أصبحنا على أعتاب مرحلة جديدة.

وقال آل عاتي: " التحالف سيعود إلى استخدام القوة والعصا الغليظة لتأديب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران " .

وأضاف: " كلنا يعلم أن الحوثيين ورقة في يد إيران، لذلك منذ أن قدمت الإدارة الأمريكية برئاسة بادين رأينا أن هناك شبه تجميد وتهدئة للجبهة الشمالية في العراق، حتى العملية التي قالت إسرائيل إنها كشفت في الجولان يوم أمس وكادت تشب فيها حرب تكاد تكون عملية صورية ".

وتابع آل عاتي: " لذلك عندما جمدت إيران الجبهة الشمالية منذ قدوم الإدارة الأمريكية سعت إلى تصعيد الجبهة الجنوبية في اليمن للضغط على السعودية لإذكاء نار التوتر من جديد للضغط على المجتمع الدولي عندما قال الرئيس الفرنسي إنه يريد أن تكون السعودية جزءًا في مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي الإيراني ".

وأشار إلى أن إيران تريد تحريك الجبهة اليمنية من جديد للضغط على الإدارة الأمريكية، قائلا: " لكن أرى أنها تحرج أمريكا لأنها تثبت تناقض متخذ القرار الأمريكي مع معطيات الواقع؛ فعندما يقتنع أعضاء الكونجرس أن السعودية هي رأس الحربة في الحرب الإرهاب عليه أن يتراجع عن هذه القرارات الكيدية ضد المملكة ".

واستكمل: "على بايدن أن يدرك بالفعل أن المملكة قادرة على أخذ السلاح من أي مكان كان، بالمناسبة عندما وصلت العلاقات السعودية – الأمريكية إلى شبه حالة افتراق إبان حكم الرئيس باراك أوباما، كان التحالف العربي في أحسن حالاته ويؤدي أداءً حسنًا بمعنى أن المملكة قادرة على سد ثغرة التسلح من أي سلاح سواء كان روسيا أو الصين، بمعنى أن المملكة نجحت في تعديد سلة تحالفاتها والخروج من بوتقة الحليف الأوحد ".

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. محلل عسكري: الميليشيات الحوثية لاترغب بالسلام

Time واتساب
المملكة
التحالف
الحوثي
مبارك آل عاتي
العصا الغليظة

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههه، فاصل من المعافر والمدافر مع الحاشي،،
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
غييييوووورررر
ألله يعوضنا خير
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههه لووووووووووووووووووح..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين

أخر الأخبار

الكشف عن شخصية "الكوبرا" الغامضة في برنامج انت مين.. The Masked Singer "
الكشف عن شخصية "الكوبرا" الغامضة في برنامج انت مين.. The Masked Singer "
Time منذ 11 دقيقة Views 149
مشهد قتل لؤلؤ "مي عمر" يثير ضجة بمنصات التواصل الاجتماعي
مشهد قتل لؤلؤ "مي عمر" يثير ضجة بمنصات التواصل الاجتماعي
Time منذ 17 دقيقة Views 374
وزير الخارجية الأمريكية يدين الهجوم الإرهابي مطار أبها الدولي
وزير الخارجية الأمريكية يدين الهجوم الإرهابي مطار أبها الدولي
Time منذ 21 دقيقة Views 1319
تصرفات بسيطة يحتاجها الرجل لا تهمليها
تصرفات بسيطة يحتاجها الرجل لا تهمليها
Time منذ 26 دقيقة Views 1300
مباريات اليوم الخميس
مباريات اليوم الخميس
Time منذ 32 دقيقة Views 1568
سخرية عارمة على دبلوماسي إسرائيلي نشر رقم هاتف "نتنياهو" على تويتر
سخرية عارمة على دبلوماسي إسرائيلي نشر رقم هاتف "نتنياهو" على تويتر
Time منذ 37 دقيقة Views 1601
آخر تطورات أزمة مشاركة "الحمدان" في مباراة العين والهلال
آخر تطورات أزمة مشاركة "الحمدان" في مباراة العين والهلال
Time منذ 41 دقيقة Views 2099
الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة
الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة
Time منذ 47 دقيقة Views 1464
3 تلاميذ يبتزون قاصر بصور عارية
3 تلاميذ يبتزون قاصر بصور عارية
Time منذ 56 دقيقة Views 583
المغرب تقرر إلغاء مباراة الوداد وكايزر شيفز
المغرب تقرر إلغاء مباراة الوداد وكايزر شيفز
Time منذ ساعة Views 1612