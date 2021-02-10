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الكويت والبحرين تدينان استهداف مطار أبها الدولي

Time منذ ساعة
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الكويت والبحرين تدينان استهداف مطار أبها الدولي

أبها (صدى):
أدانت الكويت بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن مواصلة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة يؤكد الخطر الذي تمثله على الأمن والاستقرار بالمنطقة، واستمرار تحديها السافر للقانون الدولي والإنساني باستهداف المدنيين والمناطق المدنية.

وطالبت بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن في لجم تلك الأعمال لما تمثله من تهديد صارخ للأمن والسلم الدوليين.

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

كما أعربت مملكة البحرين عن إدانتها بأشد العبارات للااعتداء الإرهابي الجبان، مؤكدة موقفها الثابت والراسخ الداعم بقوة للمملكة العربية السعودية ولكل ما يحفظ أمنها واستقرارها والمتضامن معها فيما تتخذه من تدابير وإجراءات في مواجهة هذه الأعمال الجبانة التي تستهدف المدنيين وزعزعة الأمن.

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أبها
الكويت
البحرين

أحدث التعليقات

فبصل
كفاله
فبصل
تطلع بكفالك كالعادة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
خالد
😂
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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