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أول تعليق يمني بعد هجوم ميليشيا الحوثي على مطار أبها

Time منذ ساعة
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أول تعليق يمني بعد هجوم ميليشيا الحوثي على مطار أبها

عدن (صدى):
أدان نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولي بالمملكة.

وقال: إن هذا الاعتداء الإرهابي الذي طال مطار أبها الدولي عمل تخريبي مُستنكر ومُدان يستدعي موقفاً جاداً من المجتمع الدولي والإقليمي وإعادة تقييم سلوك ميليشيا الحوثي الذي يعتمد بدرجة أساسية على العنف ولغة السلاح ويقوّض دوماً كل مساعي السلام، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأعرب الفريق محسن - في اتصال هاتفي مع محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف- عن تقديره لمواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة ودعمه لليمنيين في مواجهة مخاطر المشروع الإيراني التخريبي.

وأكد نائب الرئيس اليمني أن ميليشيا الحوثي الإرهابية وضعت نفسها في مواجهة اليمنيين كجماعة إرهابية عنصرية جرّعتهم الويلات وجلبت الدمار والخراب.

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فبصل
كفاله
فبصل
تطلع بكفالك كالعادة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
خالد
😂
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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