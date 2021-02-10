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4 إجراءات كفلها نظام العمل لصاحبه ليتخذها مع الموظف في أي وقت

Time منذ 21 دقيقة
Views 1379
4 إجراءات كفلها نظام العمل لصاحبه ليتخذها مع الموظف في أي وقت

الرياض (صدى):
كشف نظام العمل، عن الإجراءات التي كفلها لصاحب العمل ليتخذها مع الموظف في أي وقت.

وتضمنت الإجراءات:" الحق في إجراء التحقيقات، الحق في إجراءات التفتيش اللازمة داخل إطار العمل،  الحق في إجراء عملية الجرد على العهد،  الحق في إجراء طلب كشوفات طبية معينة للموظف قبل ابتداء العلاقة العمالية ".

وكانت الموارد البشرية أوضحت موظف القطاع الخاص في الحالة المشار إليها يمكنه رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.

وتعتبر التسوية الودية، المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل وتتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة؛ لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
الملل
انتبهي الخيل يحب يركب الفرس يافرس
الملل
الله لا يردك عزالله اني اكرهك
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوها وللأدب علموهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..

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