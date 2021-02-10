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شرطة الرياض تقبض على المتحرشة بالطفلة

Time منذ 40 دقيقة
Views 1731
Comment 1
شرطة الرياض تقبض على المتحرشة بالطفلة

الرياض (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، ويظهر من خلاله تحرش فتاة بطفلة، وقيامها بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتها والقبض عليها، وهي مواطنة في العقد الثاني من العمر، ما يعد مخالفة لنظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة جرائم المعلوماتية، وجرى إيقافها واتخذت بحقها كافة إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالتها إلى فرع النيابة العامة المختص.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
الملل
انتبهي الخيل يحب يركب الفرس يافرس
الملل
الله لا يردك عزالله اني اكرهك
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوها وللأدب علموهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..

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