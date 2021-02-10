شاهد.. يزيد الراجحي يفاجئ جمهوره ويعلن عن خطوبته من العنود العامري 

طلال الغامدي (صدى):
أعلن سائق الراليات الشهير يزيد الراجحي، عن خطوبته من العنود بنت محمد العامري، مما فاجأ جمهوره بسبب هذا الخبر السار.
وقال يزيد الراجحي في مقطع فيديو لوالدته:" أبشرك خطبت اليوم "، فردت عليه والدته:" ماشاء الله ".
وبعثت شقيقة الراجحي التي تدعى عبير الراجحي، برقية تهنئة لسائق الراليات يزيد الراجحي، قائلة؛" اللهم ما بارك لهما وأجمع بينهما على خير، ربنا يسعدكم ويوفقكم يارب، يزيد بن محمد الراجحي والعنود بنت محمد العامري ".
وانهالت التعليقات على المقطع وجاءت كالتالي:" الف ألف ألف مبروووك بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، ويستاهل البطل الله يوفقه ويتمم له على خير ".