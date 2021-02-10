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«تويتر» : حظر ترامب دائم حتى لو ترشح للرئاسة مرة أخرى

Time منذ ساعة
Views 1562
«تويتر» : حظر ترامب دائم حتى لو ترشح للرئاسة مرة أخرى

واشنطن (صدى):
أكد نيد سيغال، المدير المالي بموقع «تويتر»، على أن الحظر المفروض على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من استخدام الموقع سيدوم حتى لو ترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى وفاز.

وجاء ذلك رداً على سؤال بشأن إمكانية استعادة ترامب التغريد إذا فاز بالرئاسة مرة أخرى. وأكد نيد سيغال أن حظر دونالد ترمب دائم.

وقال سيغال: «سياساتنا هي أنه عندما تُزال من (تويتر)، فذلك يتم سواء أكنت معلقاً، أم مديراً مالياً، أم مسؤولاً سابقاً أم حالياً»، وتابع: «تذكر أن سياساتنا مصممة للتأكد من أن الأشخاص لا يحرضون على العنف، وإذا فعل أي شخص ذلك، فعلينا إزالته، وسياساتنا لا تسمح لهؤلاء الأشخاص بالعودة».

وتتزامن تصريحات سيغال مع محاكمة ترامب في الكونغرس؛ التي إذا خلصت إلى تبرئته، فلن يُمنع من الترشح للرئاسة أو أي منصب حكومي آخر.

Time واتساب
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ترامب
دونالد ترامب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
الملل
انتبهي الخيل يحب يركب الفرس يافرس
الملل
الله لا يردك عزالله اني اكرهك
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوها وللأدب علموهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..

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