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الأهلي يتسلم شهادة الأيزو

Time منذ ساعتين
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الأهلي يتسلم شهادة الأيزو

طلال الغامدي (صدى):
حصل النادي الأهلي على شهادة الأيزو (ISO 9001: 2015) مطابقة نظام إدارة الجودة للعمل الإداري للمواصفات العالمية، ليصبح الأهلي أول نادٍ رياضي في المملكة يحصل على هذه الشهادة.

جاء ذلك بعد اجتياز عملية التدقيق على أنظمة الجودة بالنادي، ومراجعة وتدقيق إجراءات الإدارة وفقًا لمعايير وممارسات المواصفات الدولية، التي قام بها فريق المراجعين من عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.

كما جاء ذلك استكمالًا لاستراتيجية التطوير التي تنتهجها وزارة الرياضة، سعيًا للارتقاء بكافة إدارات وقطاعات الأندية، وتطوير منظومة الحوكمة فيها، لاسيما بعد تصدر النادي الأهلي قائمة تقييم نظام الحوكمة للربع الثالث من الموسم الرياضي الحالي.

Time واتساب
الأهلي
شهادة الأيزو

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
الملل
انتبهي الخيل يحب يركب الفرس يافرس
الملل
الله لا يردك عزالله اني اكرهك
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوها وللأدب علموهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..

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