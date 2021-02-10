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شاهد.. أول ظهور للجين الهذلول بعد الإفراج عنها 

Time منذ ساعتين
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شاهد.. أول ظهور للجين الهذلول بعد الإفراج عنها 

الرياض (صدى):
انتشرت صورة  متداولة للناشطة لجين الهذلول في أول ظهور لها بعد الإفراج عنها، وجاء ذلك بعدما أعلنت شقيقتها لينا الإفراج عنها.

وكانت المحكمة الجزائية المختصة؛ حكمت على “الهذلول” بالسجن 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين وعشرة أشهر، بعد إدانتها في عدد من النشاطات المجرمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

قال قاضٍ بالمحكمة: إن السجينة لجين الهذلول “أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها طواعية دون إجبار أو إكراه، وإنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة”.

وردت المحكمة، الأسبوع قبل الماضي، دعوى لجين الهذلول تفيد بتعرضها للتعذيب، حيث أكدت أن التقارير الطبية وكاميرات المراقبة، وإفادات العاملين والعاملات في السجون والموقوفات أثبتت عدم صحة الدعوى.

Time واتساب
لجين الهذلول
المحكمة الجزائية المختصة

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
الملل
انتبهي الخيل يحب يركب الفرس يافرس
الملل
الله لا يردك عزالله اني اكرهك
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوها وللأدب علموهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..

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