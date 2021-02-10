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حماية المستهلك: على المطاعم الإفصاح عن المكونات المسببة للحساسية

Time منذ ساعتين
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حماية المستهلك: على المطاعم الإفصاح عن المكونات المسببة للحساسية

الرياض (صدى):
أوضحت جمعية حماية المستهلك، المكونات المسببة للحساسية التي يجب أن تفصح المطاعم عنها في حال دخولها في تجهيز الوجبات المقدمة.

وأشارت جمعية حماية المستهلك إلى أن تلك المكونات تتضمّن الحبوب التي تحتوي على مادة الجلوتين مثل القمح والشعير والشوفان، وفول الصويا والفول السوداني ومنتجاتهما مثل حليب الصويا وزبدة الفول السوداني.

وتتضمّن أيضًا المكسرات ومنتجاتها مثل الكاجو والفستق وغيرهما، والترمس ومنتجاته مثل زيت الترمس، وبذور السمسم ومنتجاتها مثل زيت السمسم.

جمعية حماية المستهلك، حماية المستهلك

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
الملل
انتبهي الخيل يحب يركب الفرس يافرس
الملل
الله لا يردك عزالله اني اكرهك
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوها وللأدب علموهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..

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