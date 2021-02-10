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أول تعليق من البيت الأبيض على محاولة استهداف الحوثيين لمطار أبها 

Time منذ 3 ساعات
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أول تعليق من البيت الأبيض على محاولة استهداف الحوثيين لمطار أبها 

واشنطن (صدى):
أدان البيت الأبيض، هجوم الحوثي على مطار أبها الدولي، مضيفا:" الحوثيون يريدون إطالة الحرب في اليمن من خلال محاولة استهداف المملكة ".‎

‏وأضاف البيت الأبيض:"  سنواصل العمل للتوصل لحل سلمي في اليمن ‎"، مشددا:"  على إيران وقف خروقاتها للاتفاق النووي والالتزام به قبل أي خطوة من قبلنا ‎".

وكانت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أعلنت عن السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي نتيجة استهداف مليشيات الحوثي الإيرانية.

وكشفت قوات التحالف، عن اعتداء إرهابي من الحوثيين لاستهداف مطار أبها، لافتة إلى أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب.

Time واتساب
البيت الأبيض
الحوثيين
مطار أبها

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
الملل
انتبهي الخيل يحب يركب الفرس يافرس
الملل
الله لا يردك عزالله اني اكرهك
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوها وللأدب علموهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..

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