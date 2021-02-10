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سبب تسمية "كورال بلوم" بهذا الاسم 

Time منذ 3 ساعات
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سبب تسمية "كورال بلوم" بهذا الاسم 

نايف السالم (صدى):
سمي تصميم الفنادق في جزيرة شُريرة بمشروع البحر الأحمر  بكورال بلوم، لأنه يوحي وكأنها أخشاب طافية جرفتها الأمواج إلى الشطان لتستقر بين الكثبان الرملية ومن هنا جاء الاسم كورال بلوم ومعناها " ازدهار المرجان.".

وكان ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان-حفظه الله- أطلق الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر.

وكشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، التصاميم التي صممتها الشركة البريطانية فوستر وشركاه ليتماهى مع البيئة الطبيعية البكر للجزيرة الرئيسية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، في بيان:" نتوقع أن ينبهر الزوار عند وصولهم لأول مرة إلى مشروع البحر الأحمر، حيث سيكون بانتظارهم تجربة رفاهية غامرة إلى أبعد الحدود.. وتُبشّر تصاميم “كورال بلوم” المستوحاة من النباتات والحيوانات الأصلية في المملكة، بجعل هذه الرؤية حقيقة ملموسة ".

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الفنادق
ولي العهد
كورال بلوم
شريرة

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
الملل
انتبهي الخيل يحب يركب الفرس يافرس
الملل
الله لا يردك عزالله اني اكرهك
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوها وللأدب علموهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..

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