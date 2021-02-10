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قرار من اتحاد القدم بخصوص اللاعبين الأجانب

Time منذ 3 ساعات
Views 3552
قرار من اتحاد القدم بخصوص اللاعبين الأجانب

ماجد محمد (صدى):
أشارت تقارير صحفية إلى اتجاه اتحاد القدم، برئاسة ياسر المسحل، نحو تقليص عدد الأجانب في فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الموسم المقبل "2021-2022".

وأوضحت أن اتحاد القدم درس بالفعل، تقليص عدد اللاعبين الأجانب من 7 إلى 6 لاعبين، ابتداءً من الموسم المقبل.

وكان اتحاد القدم، أقر السماح لكل فريق بإضافة 8 لاعبين أجانب في موسم 2018-2019، ثم تم تقليص العدد إلى 7 أجانب في الموسم الجاري "2020-2021".

ومن المقرر أن تنتهي منافسات الموسم الجاري من دوري المحترفين، في 30 مايو المقبل.

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الدوري
تقليص
الأجانب
اتحاد القدم

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
الملل
انتبهي الخيل يحب يركب الفرس يافرس
الملل
الله لا يردك عزالله اني اكرهك
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوها وللأدب علموهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..

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