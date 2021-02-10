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حساب المواطن يفاجئ المستفيدين المستبعدين من البرنامج 

Time منذ 3 ساعات
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حساب المواطن يفاجئ المستفيدين المستبعدين من البرنامج 

الرياض (صدى):
أكد حساب المواطن، على أحقية المستفيدين المستقلين الذين تم استبعادهم من البرنامج في تقديم اعتراض على عدم الأهلية خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراض.

وأضافت خدمة المستفيدين:" في حال كان المستفيد “فرد مستقل” وصدرت نتيجة الأهلية " غير مؤهل "  يلزمك تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الإلكترونية  " دراسة الأهلية " في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية ورفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب وتشمل(عقد إيجار موحد أو صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري – قطاع حكومي – خاص).

وكان برنامج حساب المواطن  أودع  اليوم، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والثلاثين 10.7 ملايين مستفيد.

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البرنامج

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
الملل
انتبهي الخيل يحب يركب الفرس يافرس
الملل
الله لا يردك عزالله اني اكرهك
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوها وللأدب علموهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..

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