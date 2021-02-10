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رسالة من وزيري التجارة والبلديات لملاك الأسواق والمطاعم تتعلق بالإغلاق

Time منذ 7 دقائق
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رسالة من وزيري التجارة والبلديات لملاك الأسواق والمطاعم تتعلق بالإغلاق

الرياض (صدى):
وجه وزيرا التجارة، ماجد القصبي، والشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم الأربعاء، رسالة  إلى ملاك الأسواق والمطاعم بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لتفادي عمليات الإغلاق.

وشدد ماجد القصبي على اهتمام الدولة بالقطاع الخاص واستمرار النشاط الاقتصادي وتفادي الإغلاق، جراء تطورات فيروس كورونا عبر تعزيز تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية المعتمدة في المنشآت التجارية.

ومن ناحيته، قال ماجد الحقيل، إن هذه المرحلة الصعبة من الموجة الثانية من جائحة كورونا يجب أن نستفيد من التجربة والدروس التي تعلمناها خلال المرحلة الأولى من مواجهة كورونا.

وأكد ماجد الحقيل، على أهمية التزام القطاع الخاص وتفاعله مع التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية تفاديًا لتطور الوضع للإغلاقات وتأثر الأنشطة التجارية.

وجاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي عُقد بتنظيم مشترك من مجلس الغرف السعودية ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مع ملاك الأسواق التجارية والمطاعم في المملكة.

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ماجد القصبي
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ماجد الحقيل

أحدث التعليقات

سارة
هل الترقية تستوجب إدخال الدورات التي حصل عليها المعلم؟؟
ابو محمد
نطالب التحالف ب قطع راس الافعى المتخبي بين الجحور
ع. س. ع
خلاص ولا يهمك الحكم ما قصر فزع للفقر كالعادة فاول وكرت لمدافع النصر كان بينهي حارس الفتح وسبحان الله بقدرة قادر انقلب بلنتي للنصر لا تسألوني كيف مدري
ع. س. ع
والاحتجاج وش صار عليه ههههههه
اللهو البرى
تقول حبهم حب خام.. كلنا نعرف الشي الخام وهو الذي لابد ولا يصلح الا بتحسينات أو إضافات.. الله يخمك ياشيخة.. هذا عجوز رجل ف الدنيا ورجل ف الآخرة..

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