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تطورات جديدة بشأن البقالات والتموينات 

Time منذ 13 دقيقة
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تطورات جديدة بشأن البقالات والتموينات 

الرياض (صدى):
بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الأربعاء، تطبيق المرحلة الأولى من الضوابط والاشتراطات الخاصة بالبقالات والتموينات.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية حددت قبل نحو أسبوعين مواعيد تطبيق الإجراءات التي ستتم على مرحلتين، الأولى بداية من اليوم 10 فبراير 2021، فيما تبدأ المرحلة الثانية في 29 يونيو المقبل.

وتشمل ضوابط واشتراطات المرحلة الأولى التي دخلت حيز التنفيذ وجود شهادات صحية سارية المفعول، وترخيص ساري المفعول، إضافةً إلى وجود تسعيرة على جميع المنتجات، وكاميرات للمراقبة.

وتضمنت المرحلة الثانية، توفير نظام لإصدار الفواتير الإلكترونية، والالتزام بمواصفات اللوحات الجديدة، ووجود واجهة شفافة بالكامل، وتركيب سحاب خارجي يسمح بالروية، ونظافة الأرضيات والأسقف والجدران والأرفف وأماكن التخزين، ونظافة وحدات التبريد والتجميد والمناطق المحيطة بها، والالتزام بالحد الأدنى للمسافة بين الأرفف.

وجاءت الضوابط المطلوبة في المرحلة الثانية على النحو التالي؛ تخزين معدات وأدوات التنظيف بعيدا عن المواد الغذائية، ووجود أسطوانات إطفاء حريق متحركة، وتعليق صندوق الإسعافات الأولية.

Time واتساب
وزارة الشؤون البلدية
البقالات
التموينات

أحدث التعليقات

سارة
هل الترقية تستوجب إدخال الدورات التي حصل عليها المعلم؟؟
ابو محمد
نطالب التحالف ب قطع راس الافعى المتخبي بين الجحور
ع. س. ع
خلاص ولا يهمك الحكم ما قصر فزع للفقر كالعادة فاول وكرت لمدافع النصر كان بينهي حارس الفتح وسبحان الله بقدرة قادر انقلب بلنتي للنصر لا تسألوني كيف مدري
ع. س. ع
والاحتجاج وش صار عليه ههههههه
اللهو البرى
تقول حبهم حب خام.. كلنا نعرف الشي الخام وهو الذي لابد ولا يصلح الا بتحسينات أو إضافات.. الله يخمك ياشيخة.. هذا عجوز رجل ف الدنيا ورجل ف الآخرة..

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