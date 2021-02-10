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حقيقة جنسية "بسمة الكويتية" بعد اعتناقها اليهودية

Time منذ 32 دقيقة
Views 823
حقيقة جنسية "بسمة الكويتية" بعد اعتناقها اليهودية

خالد الظفيري (صدى):
أعلنت الفنانة المعروفة باسم بسمة الكويتية، ترك الدين الإسلامي واعتناق الديانة اليهودية عبرمقطع فيديو نشرته على حسابها،مما أثار غضب المتابعين,

وقالت بسمة الكويتية خلال حديثها " أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية من دولة الكويت ".

وشكك رواد التواصل الاجتماعي في جنسيتها الكويتية، حيث بحث في أصل وهوية وجنسية “بسمة” الحقيقية.

وتبين أنها تحمل الجنسية الإريترية، وهي دولة تقع في شرق القارة الأفريقية، حيث انتشرت صورة متداولة لبطاقة الإقامة لـ”ابتسام/ بسمة”.

وظهر في الصورة اسمها الكامل هو “ابتسام حميد صالح مهدي، وهي عراقية الأصل إريتيرية الجنسية، ولا تمت للكويت وأهلها بأي صلة وهي خارج الكويت منذ وقت طويل.

وكانت تقارير كويتية قد ذكرت أن بسمة عراقية المولد، وسبق لها أنّ حاولت الحصول على الجنسية الكويتية، من دون أنّ يُقبل طلبها.

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العراق
الكويت
بسمة الكويتية

أحدث التعليقات

سارة
هل الترقية تستوجب إدخال الدورات التي حصل عليها المعلم؟؟
ابو محمد
نطالب التحالف ب قطع راس الافعى المتخبي بين الجحور
ع. س. ع
خلاص ولا يهمك الحكم ما قصر فزع للفقر كالعادة فاول وكرت لمدافع النصر كان بينهي حارس الفتح وسبحان الله بقدرة قادر انقلب بلنتي للنصر لا تسألوني كيف مدري
ع. س. ع
والاحتجاج وش صار عليه ههههههه
اللهو البرى
تقول حبهم حب خام.. كلنا نعرف الشي الخام وهو الذي لابد ولا يصلح الا بتحسينات أو إضافات.. الله يخمك ياشيخة.. هذا عجوز رجل ف الدنيا ورجل ف الآخرة..

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