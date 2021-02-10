الدويش يشن هجوما لاذعا على النصر إثر عقوبة الفيفا 

نواف السالم (صدى):
هاجم الإعلامي الرياضي محمد الدويش، مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، بعدما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " عن توقيع عقوبة ضد الفريق، لعدم الالتزام بسداد مستحقات البرازيلي مايكون.
وأضاف محمد الدويش:" لا توجد منطقة وسطى: إمّا أنّ الداعم دفع كل ما يستحقه النادي التركي أو أنّه لم يدفع ".
ولفت: " قولوا لجمهوركم الحقيقة، ولكن قبل ذلك ادفعوا كي تسلموا، فما بقي شيء لم تتسببوا به لهذا النادي سوى العقوبة الدولية بعد العقوبة المحلية ".
وكان "فيفا"، أعلن أمس أنه أبلغ مجلس إدارة النصر بمنعه من التعاقدات في 3 فترات تسجيل، منذ 20 يناير الماضي، وأمامه مهلة لسداد المبلغ من الآن حتى قبل بداية فترة التسجيل الصيفية المقبلة.