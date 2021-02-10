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الدويش يشن هجوما لاذعا على النصر إثر عقوبة الفيفا 

Time منذ 39 دقيقة
Views 1712
الدويش يشن هجوما لاذعا على النصر إثر عقوبة الفيفا 

نواف السالم (صدى):
هاجم الإعلامي الرياضي محمد الدويش، مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، بعدما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " عن توقيع عقوبة ضد الفريق، لعدم الالتزام بسداد مستحقات البرازيلي مايكون.

وأضاف محمد الدويش:" لا توجد منطقة وسطى: إمّا أنّ الداعم دفع كل ما يستحقه النادي التركي أو أنّه لم يدفع ".

ولفت: " قولوا لجمهوركم الحقيقة، ولكن قبل ذلك ادفعوا كي تسلموا، فما بقي شيء لم تتسببوا به لهذا النادي سوى العقوبة الدولية بعد العقوبة المحلية ".

وكان "فيفا"، أعلن أمس أنه أبلغ مجلس إدارة النصر بمنعه من التعاقدات في 3 فترات تسجيل، منذ 20 يناير الماضي، وأمامه مهلة لسداد المبلغ من الآن حتى قبل بداية فترة التسجيل الصيفية المقبلة.

Time واتساب
النصر
فيفا
الدويش

أحدث التعليقات

سارة
هل الترقية تستوجب إدخال الدورات التي حصل عليها المعلم؟؟
ابو محمد
نطالب التحالف ب قطع راس الافعى المتخبي بين الجحور
ع. س. ع
خلاص ولا يهمك الحكم ما قصر فزع للفقر كالعادة فاول وكرت لمدافع النصر كان بينهي حارس الفتح وسبحان الله بقدرة قادر انقلب بلنتي للنصر لا تسألوني كيف مدري
ع. س. ع
والاحتجاج وش صار عليه ههههههه
اللهو البرى
تقول حبهم حب خام.. كلنا نعرف الشي الخام وهو الذي لابد ولا يصلح الا بتحسينات أو إضافات.. الله يخمك ياشيخة.. هذا عجوز رجل ف الدنيا ورجل ف الآخرة..

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