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بالفيديو.. "الجند" يوجه نصيحة بتجنب شراء هذه الأراضي مهما حدث 

Time منذ 47 دقيقة
Views 2544
بالفيديو.. "الجند" يوجه نصيحة بتجنب شراء هذه الأراضي مهما حدث 

عادل الحربي (صدى):
وجه المهندس عبدالغني الجند، نصيحة للمواطنين بتجنب شراء هذه الأراضي مهما حدث.

وقال عبدالغني الجند خلال حواره عبر قناة الرسالة:" لا تشتروا الأراضي المجاورة لمحطات الوقود ومحطات معالجة الصرف الصحي والأرض الملاصقة لمستودع أو محل غاز أو بجوار محل تجاري أو مخططات العمائر ".

ولفت إلى أفضل اتجاه لشراء الأراضي وتشمل الأراضي التي تعتمد على  سرعة الرياح واتجاهاتها في المملكة،  ودرجة الحرارة على مدار العام بكل منطقة، موضحا:"  في الرياض يفضل الأرض أن تكون شرقية وجنوبية، بينما في جدة يفضل أن تكون الأرض شمالية وشرقية ". 

Time واتساب
المملكة
شراء الاراضي

أحدث التعليقات

سارة
هل الترقية تستوجب إدخال الدورات التي حصل عليها المعلم؟؟
ابو محمد
نطالب التحالف ب قطع راس الافعى المتخبي بين الجحور
ع. س. ع
خلاص ولا يهمك الحكم ما قصر فزع للفقر كالعادة فاول وكرت لمدافع النصر كان بينهي حارس الفتح وسبحان الله بقدرة قادر انقلب بلنتي للنصر لا تسألوني كيف مدري
ع. س. ع
والاحتجاج وش صار عليه ههههههه
اللهو البرى
تقول حبهم حب خام.. كلنا نعرف الشي الخام وهو الذي لابد ولا يصلح الا بتحسينات أو إضافات.. الله يخمك ياشيخة.. هذا عجوز رجل ف الدنيا ورجل ف الآخرة..

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