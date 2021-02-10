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غياب مارسيلو عن ريال مدريد 3 أسابيع

Time منذ 57 دقيقة
Views 1450
غياب مارسيلو عن ريال مدريد 3 أسابيع

وكالات (صدى):
كشف ريال مدريد عن غياب مارسيلو الظهير الأيسر للفريق حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، حوالي ثلاثة أسابيع.

وجاء ذلك بعد إصابته في ربلة الساق ليرتفع عدد المصابين بفريق المدرب زين الدين زيدان إلى 6 مدافعين بينهم 4 في مركز الظهير.

وذكر ريال مدريد في بيان له : إن اللاعب البرازيلي أصيب في ربلة الساق، ولم يحدد مدة غيابه، رغم أن تقارير صحفية إسبانية قالت إنه سيبتعد نحو ثلاثة أسابيع.

ومن المقرر أن لا يشارك مارسيلو مع ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ضد أتلانتا في 24 فبراير بالإضافة لمباريات فريقه الثلاث التالية في الدوري ضد بلنسية وريال بلد الوليد وريال سوسيداد.

Time واتساب
ريال مدريد
الدوري الإسباني
مارسيلو

أحدث التعليقات

سارة
هل الترقية تستوجب إدخال الدورات التي حصل عليها المعلم؟؟
ابو محمد
نطالب التحالف ب قطع راس الافعى المتخبي بين الجحور
ع. س. ع
خلاص ولا يهمك الحكم ما قصر فزع للفقر كالعادة فاول وكرت لمدافع النصر كان بينهي حارس الفتح وسبحان الله بقدرة قادر انقلب بلنتي للنصر لا تسألوني كيف مدري
ع. س. ع
والاحتجاج وش صار عليه ههههههه
اللهو البرى
تقول حبهم حب خام.. كلنا نعرف الشي الخام وهو الذي لابد ولا يصلح الا بتحسينات أو إضافات.. الله يخمك ياشيخة.. هذا عجوز رجل ف الدنيا ورجل ف الآخرة..

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