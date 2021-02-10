غياب مارسيلو عن ريال مدريد 3 أسابيع

وكالات (صدى):
كشف ريال مدريد عن غياب مارسيلو الظهير الأيسر للفريق حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، حوالي ثلاثة أسابيع.
وجاء ذلك بعد إصابته في ربلة الساق ليرتفع عدد المصابين بفريق المدرب زين الدين زيدان إلى 6 مدافعين بينهم 4 في مركز الظهير.
وذكر ريال مدريد في بيان له : إن اللاعب البرازيلي أصيب في ربلة الساق، ولم يحدد مدة غيابه، رغم أن تقارير صحفية إسبانية قالت إنه سيبتعد نحو ثلاثة أسابيع.
ومن المقرر أن لا يشارك مارسيلو مع ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ضد أتلانتا في 24 فبراير بالإضافة لمباريات فريقه الثلاث التالية في الدوري ضد بلنسية وريال بلد الوليد وريال سوسيداد.