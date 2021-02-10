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بالفيديو.. محلل عسكري: الميليشيات الحوثية لاترغب بالسلام

Time منذ ساعة
Views 1460
بالفيديو.. محلل عسكري: الميليشيات الحوثية لاترغب بالسلام

نايف السالم (صدى):
علق محلل عسكري اللواء القبيبان، على اندلاع حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي نتيجة استهداف مليشيات الحوثي الإيرانية.

وقال المحلل العسكري لقناة " الإخبارية " : " الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاترغب بالسلام، من خلال استهدافها طائرة مدنية ومدنيين".

وأضاف : نحن امام جماعة إرهابية، واستهدافها لمطار أبها رسالة من الحوثيين، بأن السلام ليس الحل وإنما الحرب هي الحل.

وتابع : يجب أن يصدر تقرير اممي بأن هذه الجماعة لاتريد السلام ولكنها تريد أن تحول المنطقة إلى منطقة مليئة بالصراعات.

Time واتساب
الحوثيين
مطار أبها
حريق طائرة مطار أبها

أحدث التعليقات

سارة
هل الترقية تستوجب إدخال الدورات التي حصل عليها المعلم؟؟
ابو محمد
نطالب التحالف ب قطع راس الافعى المتخبي بين الجحور
ع. س. ع
خلاص ولا يهمك الحكم ما قصر فزع للفقر كالعادة فاول وكرت لمدافع النصر كان بينهي حارس الفتح وسبحان الله بقدرة قادر انقلب بلنتي للنصر لا تسألوني كيف مدري
ع. س. ع
والاحتجاج وش صار عليه ههههههه
اللهو البرى
تقول حبهم حب خام.. كلنا نعرف الشي الخام وهو الذي لابد ولا يصلح الا بتحسينات أو إضافات.. الله يخمك ياشيخة.. هذا عجوز رجل ف الدنيا ورجل ف الآخرة..

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