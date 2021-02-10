بالفيديو.. محلل عسكري: الميليشيات الحوثية لاترغب بالسلام

نايف السالم (صدى):
علق محلل عسكري اللواء القبيبان، على اندلاع حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي نتيجة استهداف مليشيات الحوثي الإيرانية.
وقال المحلل العسكري لقناة " الإخبارية " : " الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاترغب بالسلام، من خلال استهدافها طائرة مدنية ومدنيين".
وأضاف : نحن امام جماعة إرهابية، واستهدافها لمطار أبها رسالة من الحوثيين، بأن السلام ليس الحل وإنما الحرب هي الحل.
وتابع : يجب أن يصدر تقرير اممي بأن هذه الجماعة لاتريد السلام ولكنها تريد أن تحول المنطقة إلى منطقة مليئة بالصراعات.